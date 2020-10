Tqoffin Ajak Milenial Belajar Bisnis Kopi Kekinian lewat Kelas Online

jpnn.com, JAKARTA - Toffin Indonesia meluncurkan Toffin E-Learning Center, yaitu platform digital yang menyediakan program pengembangan dan pelatihan di industri kopi.

Kelas online ini mulai dari kreasi menu, pengembangan bisnis, hingga pelatihan keterampilan.

Mentor yang dihadirkan pun berpengalaman di bidangnya melalui daring baik video maupun workshop.

Para mentor ini terdiri dari master kopi internasional, juara kopi Indonesia, ahli teh, pakar cafe dan restoran, konsultan hingga praktisi di industri kreatif.

Ario Fajar, Head of Marketing Toffin mengatakan, Toffin E-Learning Center hadir sebagai jawaban atas kebutuhan para pebisnis kopi, barista, serta orang yang bergerak di industri kopi, yang membutuhkan media pembelajaran yang praktis.

Menurutnya, pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi Number One Coffee Business Platform in Indonesia. Apalagi, seluruh industri food and beverage mengalami perubahan yang sangat signifikan.

“Pemilik bisnis dituntut untuk melakukan strategi pemasaran, penjualan dan promosi yang kreatif. Sementara itu, para barista juga harus meningkatkan kompetensinya. Toffin E-Learning Center ini adalah kelas online yang tepat untuk menambah dan mengasah kemampuan,” kata Ario Fajar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10).

Lebih lanjut Ario mengungkapkan, Toffin E-Learning menawarkan tiga program. Pertama, skill untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di industri kopi atau bisnis food and beverage agar lebih kompetitif.