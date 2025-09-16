Trader Pemula Harus Hindari Pola Pikir dan Jebakan Cepat Kaya

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Carivulus Community menggelar edukasi untuk membantu trader membangun mindset (pola pikir) sehat dan menghindari jebakan “cepat kaya”.

Pola pikir ini penting dikuasai agar mereka mampu membuat keputusan lebih bijak dalam aktivitas trading, termasuk trading emas yang kini semakin diminati.

“Kami ingin Carivulus menjadi tempat belajar sekaligus bertumbuh. Fokus kami adalah memberikan edukasi trading yang nyata, bukan sekadar hype,” ujar Founder Carivulus, Aby Setiawan, Selasa (16/9).

Edukasi yang digelar melalui ajang 'REWIRED 2025: Think Bigger, Trade Better', bakal digelar pada 21 September 2025 di Thamrin 9 Ballroom, Jakarta. Ajang edukasi trading premium tersebut diperuntukkan bagi trader pemula hingga trader yang masih aktif sampai saat ini.

"Konsep acara edukasi trading dan teknologi modern ini diharapkan peserta akan mendapatkan pengetahuan yang cukup sebagai trader pemula," katanya.

Narasumber yang dihadirkan antara lain, Aries Yuangga, membahas tentang Mindset of Risk Aversion in Trading dan Ferry Irwandi berbicara tentang Success Mentality, How to Trick Your Brain. Di akhir acara akan menghadirkan stand up comedy dari Aci Resti.

"Kami juga meluncurkan Carivulus AI Trading Assistant, sebuah inovasi teknologi terbaru untuk membantu trader membuat keputusan lebih bijak dalam aktivitas trading, termasuk trading emas," terangnya.

Acara ini juga didukung salah satu broker emas terkemuka di Indonesia, Traze Andalan Futures. Dukungan Traze di REWIRED 2025 sebagai bentuk komitmen untuk membangun ekosistem trading yang sehat dan modern.