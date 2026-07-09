Trading Langsung dari Browser, JustMarkets Hadirkan Inovasi Web Terminal

jpnn.com, JAKARTA - Broker global multi-aset JustMarkets terus mengembangkan ekosistem trading dengan menghadirkan Web Terminal, platform trading berbasis browser.

Juru Bicara JustMarkets Niyas Yessengarayev mengatakan kini inovasi itu sudah tersedia bagi seluruh klien di negara-negara yang didukung.

Sebelum diluncurkan secara resmi, Web Terminal telah melalui tahap pengujian dan penyempurnaan untuk memastikan performa teknis yang optimal sekaligus mengakomodasi berbagai masukan dari pengguna.

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"Di JustMarkets, kami terus berinovasi untuk memberikan pengalaman trading yang lebih mudah dan efisien,” ujar Niyas.

Dia menjelaskan melalui Web Terminal, pihaknya ingin menghilangkan hambatan antara trader dan pasar.

“Kini, klien dapat mengakses seluruh fitur trading profesional langsung dari browser tanpa perlu mengunduh aplikasi," kata dia.

Dirancang Khusus untuk Pengguna MT5

Niyas Yessengarayev menyebutkan web terminal tersedia bagi pengguna akun MT5 dan memungkinkan trader mengakses platform trading profesional langsung melalui browser.