Tradisi Buruk Persib di Piala Presiden Berlanjut, 2 Pemain Jadi Korban

jpnn.com - BALI - Persib Bandung harus kehilangan dua pemain saat timnya menghadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026.

Dalam Derbi Indonesia tersebut, Berguinho dan Dion Markx dipastikan absen karena cedera yang dialaminya saat menghadapi Tampines Rovers FC.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter, Berguinho akan absen selama satu bulan, sedangkan Dion Markx tidak bisa tampil di sisa Piala Presiden 2026.

Pelatih Persib Igor Tolic menyoroti turnamen pramusim yang kompetitif dan membuat pemain jadi cedera.

"Dion dipastikan absen untuk dua pertandingan ini. Berguinho absen minimal satu bulan. Jadi, tradisi ada pemain cedera di Piala Presiden ini terus berlanjut," kata Igor, Selasa (4/8/2026).

Menurut Igor, pramusim penting untuk melihat sejauh mana kesiapan tim menjelang musim kompetisi Super League.

Hanya saja, karena masih persiapan seharusnya turnamen tidak semestinya dibuat kompetifif dengan jeda laga yang singkat.

Pada Piala Presiden musim ini, Persib berada di Grup A bersama dengan tiga tim lainnya, yakni Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Jeda laga hanya dua hari, dan itu bisa berdampak buruk pada pemain.