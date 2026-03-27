Trafik Arus Balik JTTS Mulai Melandai, Hutama Karya Catat 196 Ribu Kendaraan Melintas

jpnn.com, PALEMBANG - Memasuki periode akhir Maret 2026, volume lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mulai menunjukkan tren pelandaian.

PT. Hutama Karya (Persero) melaporkan bahwa hingga 26 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 196.829 kendaraan yang melintasi berbagai ruas tol operasi.

Angka itu masih berada 115,95 persen di atas trafik normal harian.

Meskipun kepadatan mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya, arus balik di koridor penghubung antarkota terpantau tetap tinggi.

Kondisi itu menandakan mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera masih cukup dinamis pada penghujung masa lebaran tahun ini.

Beberapa ruas mencatatkan peningkagan trafik yang sangat mencolok dibandingkan kondisi normal, diantaranya:

Tol Sigli - Banda Aceh (Seksi 2-6), mengalami kenaikan tertinggi sebesar 324,18 persen (12.738 kendaraan).

Tol Pekanbaru - XIII Koto Kampar: Melonjak 251,51 persen (16.433 kendaraan).