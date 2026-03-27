Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Trafik Arus Balik JTTS Mulai Melandai, Hutama Karya Catat 196 Ribu Kendaraan Melintas

Jumat, 27 Maret 2026 – 22:02 WIB
Gerbang Tol Palembang. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - Memasuki periode akhir Maret 2026, volume lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mulai menunjukkan tren pelandaian. 

PT. Hutama Karya (Persero) melaporkan bahwa hingga 26 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 196.829 kendaraan yang melintasi berbagai ruas tol operasi.

Angka itu masih berada 115,95 persen di atas trafik normal harian. 

Meskipun kepadatan mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya, arus balik di koridor penghubung antarkota terpantau tetap tinggi.

Kondisi itu menandakan mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera masih cukup dinamis pada penghujung masa lebaran tahun ini. 

Beberapa ruas mencatatkan peningkagan trafik yang sangat mencolok dibandingkan kondisi normal, diantaranya: 

Tol Sigli - Banda Aceh (Seksi 2-6), mengalami kenaikan tertinggi sebesar 324,18 persen (12.738 kendaraan). 

Tol Pekanbaru - XIII Koto Kampar: Melonjak 251,51 persen (16.433 kendaraan). 

TAGS   Trafik Arus Balik JTTS  Hutama Karya  Jalan Tol Trans Sumatera  Tol Trans Sumatera  Arus Balik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp