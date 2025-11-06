Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Trafik Belum Sesuai Target, CTP Usul Integrasi Tarif Tol Cibitung-Cilincing

Kamis, 06 November 2025 – 08:34 WIB
Trafik Belum Sesuai Target, CTP Usul Integrasi Tarif Tol Cibitung-Cilincing
Direktur Utama PT CTP Tollways, Yaya Ruhiya di tol Gabus, Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, DHAKA - PT Cibitung Tanjung Priok Port (CTP) Tollways mengusulkan integrasi tarif pada ruas tol Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) untuk meningkatkan volume lalu lintas (trafik)

Direktur Utama PT CTP Tollways, Yaya Ruhiya mengungkapkan terdapat disparitas tarif signifikan antara tol JTCC dengan ruas di sekitarnya.

"Golongan I aja kalau lewat Cikunir dengan lewat kita itu relatifnya tarifnya sama. Kalau sekarang kan tarifnya berbeda ya. Golongan I aja kalau lewat Cikunir dengan lewat kita, kalau lewat kami itu lebih mahal 70 ribu," kata Yaya Ruhiya di tol Gabus, Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Perbedaan tarif ini semakin terasa bagi kendaraan golongan IV dan V, di mana selisihnya bisa mencapai Rp140 ribu.

Akibatnya, banyak pengguna jalan tol memilih untuk melewati Cikunir karena tarifnya lebih murah.

"Makanya kenapa golongan IV, V, atau I pun itu rata-rata mereka lewat Cikunir, karena beda tarifnya relatifnya cukup besar," imbuhnya.

Yaya menjelaskan kapasitas jalan tol JTCC sangat besar, namun trafik yang tercapai masih jauh dari target dari business plan.

Saat ini, transaksi harian di JTCC diperkirakan berkisar 34.000 hingga 36.000 kendaraan.

