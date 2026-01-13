Trafik Data Meroket Tajam, Indosat Jaga Keandalan Jaringan Selama Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatat peningkatan trafik data signifikan sepanjang 2025, seiring dengan semakin tingginya konsumsi digital masyarakat Indonesia.

Selama periode Nataru pada 21 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, trafik data nasional mengalami pertumbuhan double-digit.

Angka tersebut meningkat sekitar 15% dibandingkan hari biasa dan lebih dari 20% dibanding periode tahun sebelumnya.

Kenaikan itu menunjukkan semakin meluasnya aktivitas digital di berbagai wilayah.

Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung mengatakan pertumbuhan trafik data bukan sebatas indikator teknis, melainkan gambaran nyata tentang perkembangan ekonomi digital Indonesia.

Lonjakan penggunaan data kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di area wisata, pusat ekonomi baru, hingga daerah yang sebelumnya memiliki aktivitas digital terbatas.

"Ini memperlihatkan dampak layanan Indosat semakin luas dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan dukungan teknologi AI di DIOC, seluruh tim teknis dapat menangani potensi gangguan dengan lebih cepat, memastikan pelanggan IM3, Tri, dan HiFi dapat menikmati koneksi yang andal di mana saja mereka berada,” ungkap Desmond.

Dia menambahkan pihaknya memastikan seluruh lonjakan kebutuhan data bisa dilayani secara stabil meskipun terjadi lonjakan trafik selama liburan panjang.