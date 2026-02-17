Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Trafik Terkini Tol Trans Sumatera: Terjadi Lonjakan Kendaraan di Long Weekend Imlek

Selasa, 17 Februari 2026 – 17:15 WIB
Trafik Terkini Tol Trans Sumatera: Terjadi Lonjakan Kendaraan di Long Weekend Imlek - JPNN.COM
Gerbang Tol Palembang. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) terus memantau perkembangan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada periode 16 Februari 2026.

Pergerakan kendaraan terpantau meningkat pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 137.096 kendaraan atau meningkat 45,55 persen dibandingkan trafik normal.

Baca Juga:

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ungkap EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah, Selasa (16/2).

Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode long weekend, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Mardiansyah.

Baca Juga:

Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di JTTS melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.

Masyarakat dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik, layanan jalan tol, serta imbauan perjalanan melalui akun resmi Jalan Tol Hutama Karya di media sosial @hutamakaryatollroad.

Trafik di Tol Trans Sumatera mengalami lonjakan di long weekend Imlek dari hari biasa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tol Trans Sumatera  volume kendaraan  Long Weekend  Imlek  Hutama Karya  JTTS  Trafik 
BERITA TOL TRANS SUMATERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp