Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tragedi Kematian Dosen Untag: Rekan Ungkap Sifat Dermawan dan Lembut Korban

Sabtu, 22 November 2025 – 15:45 WIB
Tragedi Kematian Dosen Untag: Rekan Ungkap Sifat Dermawan dan Lembut Korban - JPNN.COM
Eva Arief, dosen Hukum Internasional Untag, rekan Dwinanda Linchia Levi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Dwinanda Linchia Levi, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, meninggalkan duka mendalam bagi para kolega.

Satu di antaranya datang dari Eva Arief, dosen Hukum Internasional Untag yang mengenal Levi sebagai sosok yang hangat, ramah dan gemar berbagi.

Eva menyampaikan bahwa Levi dikenal sebagai pribadi dermawan yang kerap membantu orang lain tanpa pamrih.

Baca Juga:

“Orangnya itu baik ya, ramah. Tidak pernah lah nyakitin kami. Terus kemudian dermawan, sedekahnya banyak. Kalau ada orang jualan makanan ke kampus, dibeli sama Bu Levi, lalu dikasihkan ke teman-teman, bukan untuk dia sendiri,” ujar Eva di Kampus Untag Semarang, Jumat (21/11).

Menurut Eva, tutur kata Levi lembut dan sikapnya selalu membuat rekan kerja merasa nyaman. “Orangnya halus, bicaranya halus. Cantik lagi pula,” ujarnya.

Kepergian Levi membuat lingkungan kampus dipenuhi rasa kehilangan, terutama kalangan dosen perempuan yang dekat dengannya.

Baca Juga:

“Kami semua sedih. Saya pengin nangis kalau ingat. Karena orangnya baik,” kata Eva.

Sebagai penghormatan, para kolega menggelar khataman Al-Qur’an. Pada Minggu mendatang, mereka juga akan melaksanakan Yasin dan Tahlil di masjid kampus.

Dosen Untag Semarang ditemukan tewas tanpa busana di hotel, rekan kerja mengenang kebaikannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Untag  Kematian Dosen Untag  Kematian Dosen Untag Semarang  dosen untag  kasus kematian dosen Untag 
BERITA UNTAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp