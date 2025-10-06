Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Tragedi Ponpes Al Khoziny Ambruk, Ini Instruksi Prabowo kepada Cak Imin

Senin, 06 Oktober 2025 – 11:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala badan di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren.

Hal itu bertujuan agar insiden ambruknya musala di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terulang kembali.

Ponpes Al Khoziny terlihat dari atas. Foto: Dicky Bisinglasi/AFP

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (5/10/2025).

"Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya," kata Teddy.

"Serta, memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya," kata Seskab Teddy menyampaikan kembali isi perintah Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny telah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.

"Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian," kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

