Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Tragedi Tambang Bogor Jadi Alarm Keras Bahaya Praktik Penambangan Ilegal

Jumat, 23 Januari 2026 – 14:45 WIB
Tragedi Tambang Bogor Jadi Alarm Keras Bahaya Praktik Penambangan Ilegal - JPNN.COM
Petugas gabungan menutup lubang tambang ilegal di Kampung Cipanganten, Gunung Pongkor, Bogor. Ilustrasi Foto: ANTARA

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch Ferdy Hasiman mengatakan insiden fatalitas yang melibatkan warga sipil di area tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, menjadi pengingat nyata akan risiko maut dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Peristiwa itu mempertegas bahwa praktik penambangan liar tidak hanya merugikan negara, tetapi secara langsung mengancam keselamatan jiwa masyarakat akibat pengabaian standar keselamatan kerja.

Verifikasi lapangan memastikan para korban merupakan penambang tanpa izin (gurandil) yang menerobos area non-operasional yang seharusnya steril.

Baca Juga:

Kondisi gas karbon monoksida yang tinggi di lokasi tersebut menjadi bukti terkait bahaya aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa prosedur teknis dan pengawasan profesional.

Menurut dia, insiden yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal harus menjadi refleksi semua pihak. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya memberi dampak ekonomi, tetapi juga terkait keselamatan.

“Ini menjadi bukti untuk kesekian kalinya, bahwa tambang ilegal berbahaya. Akan tetapi, kita juga tidak boleh lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” ucap Ferdy dalam keterangannya, pada Jumat (23/1).

Baca Juga:

Ferdy menjelaskan aktivitas tambang ilegal memang erat kaitannya dengan pelanggaran.

Hanya saja, hal tersebut diserahkan kepada penegak hukum. Di sisi lain, ia menyarankan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan tugas untuk menekan aktivitas tambang ilegal.

Insiden fatalitas yang melibatkan warga sipil di area tambang Pongkor, Bogor, jadi pengingat nyata akan risiko maut dari aktivitas pertambangan ilegal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penambangan ilegal  Tambang  Tambang ilegal  Bogor 
BERITA PENAMBANGAN ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp