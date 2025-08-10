Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Tragis, Imam Masjid Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Jl HR Soebrantas Pekanbaru  

Minggu, 10 Agustus 2025 – 14:50 WIB
Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan olah TKP. Foto:Satlantas Polresta Pekanbaru.

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan HR Soebrantas jalur selatan, tepatnya di depan Toko Bangunan Suliki, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru.

Insiden itu terjadi pada Minggu 10 Agustus 2025 sekitar pukul 08.30 WIB.

Insiden ini merenggut nyawa Rojakin (58), seorang pedagang yang juga dikenal sebagai imam masjid di lingkungan tempat tinggalnya.

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengungkapkan kecelakaan melibatkan tiga kendaraan, yakni sepeda motor Honda Vario BM 3352 ACB yang dikendarai korban, truk boks Hino BM 9606 LN yang dikemudikan Muhammad Fauzi (31) dengan penumpang Arif Rahman (25).

Kendaraan berikutnya Daihatsu Terios BM 1656 GE yang dikemudikan Arif Rusman (25) dengan penumpang Asri (54).

“Kecelakaan berawal saat truk boks Hino yang melaju dari arah timur ke barat mengalami rem blong. Kemudian sopir kehilangan kendali hingga menabrak sepeda motor korban yang berada di depannya, kemudian menghantam Daihatsu Terios yang juga berada di jalur yang sama,” ungkap AKP Satrio.

Akibat benturan keras tersebut, korban Rojakin mengalami luka parah di bagian kepala dan patah kaki kiri dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Jenazah korban dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

Rojakin, pedagang yang juga imam masjid tewas dalam kecelakaan beruntut di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru pada Minggu (10/8)

