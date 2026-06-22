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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Tragis, Pekerja Migran Asal Aceh Bersama Bayinya Tewas Dibunuh di Malaysia

Senin, 22 Juni 2026 – 23:39 WIB
Tragis, Pekerja Migran Asal Aceh Bersama Bayinya Tewas Dibunuh di Malaysia - JPNN.COM
Ilustrasi kasus pembunuhan. Ilustrator: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com.

jpnn.com, BANDA ACEH - Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh Tamiang, Putri Hensy Aprilda, 22, bersama bayinya yang baru lahir ditemukan tewas mengenaskan di Sepang, Selangor, Malaysia.

Kedua korban diduga tewas akibat tindak pidana pembunuhan oleh seorang warga lokal.

"Dari informasi yang kami terima melalui KBRI Kuala Lumpur, pelaku diduga seorang perempuan warga Malaysia," kata Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Senin.

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Haji Uma mengatakan informasi mengenai kasus tersebut diperoleh dari Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dan Tim Gabungan Aceh Bersatu (GAB) di Malaysia yang tengah mencari keluarga korban berdasarkan hasil identifikasi bersama Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menelusuri keberadaan keluarga korban yang diduga dibunuh pada 3 Juni 2026 di kawasan Sepang, Selangor.

Menurut dia, bayi korban ditemukan warga setempat dan dibawa ke Rumah Sakit Klang dalam kondisi telah meninggal dunia. Saat ini jenazah bayi tersebut berada di Rumah Sakit Shah Alam.

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"Pelakunya sudah berhasil diamankan pada 19 Juni 2026 dan sedang menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Malaysia," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari KBRI Kuala Lumpur, hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan motif utang piutang. Polisi Diraja Malaysia (PDRM) disebut telah mengantongi bukti kuat terkait tindak pidana tersebut.

Seorang PMI asal Aceh Tamiang, Putri Hensy Aprilda, 22, bersama bayinya yang baru lahir ditemukan tewas mengenaskan di Sepang, Selangor, Malaysia

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TAGS   pembunuhan  pembunuhan Pekerja Migran  WNI dibunuh di Malaysia  Imigran  migran 
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