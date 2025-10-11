Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tragis, Remaja Tewas Tenggelam Saat Memancing di Embung Tegal

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 18:39 WIB
Proses evakuasi korban remaja yang tenggelam di Embung Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. FOTO: Humas SAR Semarang

jpnn.com, TEGAL - Seorang remaja tewas tenggelam di Embung Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat (10/10) sore.

Korban bernama Andre (15) warga Desa Pesalakan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Dia tenggelam sekitar pukul 17.30 WIB saat berusaha mengambil mata kail pancingnya yang tersangkut di dasar embung.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menjelaskan korban datang ke lokasi bersama seorang rekannya untuk memancing.

“Diduga korban terpeleset karena kondisi sekitar licin dan tidak menguasai medan, sehingga langsung tenggelam,” ujar Budiono, Sabtu (11/10).

Rekan korban yang menyaksikan kejadian itu tidak berani menolong karena embung memiliki kedalaman sekitar enam meter dan kondisi di sekitar lokasi cukup sepi.

Dia kemudian meminta bantuan warga yang selanjutnya melapor ke Unit Siaga SAR Pemalang.

Begitu mendapat laporan, tim SAR langsung diterjunkan ke lokasi lengkap dengan peralatan penyelaman.

Ambil kail pancing yang tersangkut, remaja di Kabupaten Tegal tewas tenggelam di embung.

