Trailer dan Poster Resmi Dirilis, Film Penunggu Rumah: Buto Ijo Segera Tayang

Selasa, 06 Januari 2026 – 13:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru berjudul Penunggu Rumah: Buto Ijo bakal meramaikan industri perfilman Indonesia pada awal tahun ini.

Diproduksi oleh Creator Media bersama Maxstream Studios, Seru Juga Film Studio, dan Vibe, film mengadaptasi bebas kisah legendaris Timun Mas ke dalam horor modern dengan konflik keluarga yang kuat.

Kekinian, film Penunggu Rumah: Buto Ijo baru saja merilis poster dan trailer resmi berdurasi dua menit.

Dalam poster tersebut menampilkan sosok Buto Ijo dengan visual yang menyeramkan.

Sementara itu, trailer menggambarkan kisah Ali, seorang konten kreator uji nyali yang diteror dan dihantui oleh sosok menyeramkan si Buto Ijo.

Gandhi Fernando selaku produser, sekaligus penulis, dan pemain mengatakan, Penunggu Rumah: Buto Ijo tak hanya menonjolkan elemen jumpscare seperti film horor pada umumnya, tetapi juga membangun ketegangan melalui suasana, simbol budaya, serta drama yang kuat antar karakter.

"Kami ingin menghadirkan horor yang tidak sekadar menakutkan, tetapi juga membekas secara emosional."

"Mitos Buto Ijo dari cerita Timun Mas kami tafsirkan sebagai keserakahan dan konsekuensi dari pilihan manusia," ujar Gandhi Fernando dalam keterangannya, Selasa (6/1).