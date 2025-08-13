Trailer Dia Bukan Ibu Dirilis, Artika Sari Devi Tampil Mengejutkan

jpnn.com, JAKARTA - Film horor yang berjudul Dia Bukan Ibu tidak lama lagi akan menghibur pencinta film Indonesia.

Setelah merilis official poster yang menyeramkan beberapa waktu lalu, film produksi MVP Pictures kini meluncurkan official trailer Dia Bukan Ibu yang menegangkan penuh darah.

Awalnya poster hanya menghadirkan adegan di meja makan antara Artika Sari Devi, Aurora Ribero, dan Ali Fikry, namun trailer memperlihatkan bocoran cerita lebih jelas.

Aurora Ribero, yang memerankan Vira, mulai melihat keanehan saat bersama adiknya, Dino (Ali Fikry), dan Ibu (Artika Sari Devi) pindah ke rumah baru.

Di rumah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, termasuk dengan Sang Ibu, yang mulai bertindak tidak wajar dan memberikan ancaman ke Vira dan Dino.

Potongan-potongan adegan dalam official trailer Dia Bukan Ibu juga memperlihatkan banyak hal yang membuat tidak nyaman. Mulai dari adegan berdarah, Artika Sari Devi yang tampil secara mengejutkan, termasuk saat dia memaksa Ali Fikry meminum segelas penuh susu.

Aurora Ribero dan Ali Fikry pun mulai menyelidiki, apa yang sebenarnya terjadi dengan Artika Sari Devi sebagai Ibunya, yang telah mengancam kehidupan mereka berdua.

Dia Bukan Ibu disutradarai oleh Randolph Zaini, yang sebelumnya telah dipercaya dengan karya-karyanya yang berani, terinspirasi dari kisah utas (thread) di Twitter/X milik @jeropoint, dan naskahnya ditulis oleh Randolph bersama Titien Wattimena, lalu diproduseri oleh Raam Punjabi dan Amrit Punjabi.