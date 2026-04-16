Transaksi Bank Mega Syariah Capai Rp243 Miliar Selama Ramadan 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja positif sepanjang Ramadan 1447 H melalui berbagai rangkaian kegiatan engagement nasabah yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sepanjang Ramadan tahun ini, Bank Mega Syariah menggelar rangkaian Acara Ramadan Optimal bersama Bank Mega Syariah seperti Event Road To Diantara Doa dan Tausiyah Gen Hajj di Cabang Bank Mega Syariah.

Rangkaian kegiatan ini juga dilengkapi oleh program unggulan Ramadan Bank Mega Syariah, yaitu AMAL 2026 (Aktivasi M-Syariah di Bulan Ramadan).

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah, Benadicto Alvonzo Ferary, mengungkapkan rangkaian kegiatan tersebut untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus memperkuat engagement dengan masyarakat, salah satunya melalui berbagai komunitas di tanah air.

Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas penetrasi penggunaan layanan perbankan dalam kehidupan sehari-hari seperti tabungan, transaksi digital, hingga pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah.

Benadicto menuturkan selama periode Ramadan Bank Mega Syariah mencatatkan peningkatan akuisisi dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan data per 21 Maret 2026, total nilai akuisisi DPK baru mencapai lebih dari Rp709 miliar dengan total 5,6 ribu NoA (number of accounts).

“Hal ini mencerminkan semakin kuatnya preferensi nasabah terhadap produk tabungan yang mampu mengoptimalkan imbal hasil secara kompetitif tanpa meninggalkan prinsip syariah. Pada saat yang sama, tren ini juga menegaskan keberhasilan transformasi digital Bank Mega Syariah dalam menghadirkan kemudahan bertransaksi serta proses pembukaan rekening yang semakin praktis dan dapat dilakukan secara online,” ungkap Benadicto.