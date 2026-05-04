JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Transaksi di China Kini Lebih Praktis Pakai QRIS ShopeePay

Senin, 04 Mei 2026 – 17:57 WIB
ShopeePay hadirkan QRIS lintas negara di China, mudahkan transaksi pengguna Indonesia di luar negeri. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - ShopeePay resmi memperluas layanan QRIS antarnegara dengan menghadirkan fitur pembayaran di China, mulai 30 April 2026.

Langkah ini sejalan dengan inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong implementasi QRIS lintas negara.

Melalui fitur tersebut, pengguna ShopeePay asal Indonesia dapat melakukan transaksi di berbagai merchant di China hanya dengan memindai kode QR.

Layanan ini mencakup merchant yang tergabung dalam jaringan Alipay, sehingga memperluas jangkauan transaksi bagi pengguna.

Pembayaran dapat dilakukan di berbagai sektor, mulai dari ritel, kuliner, hingga transportasi, untuk mendukung kebutuhan sehari-hari selama berada di luar negeri.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari, mengatakan integrasi ini juga membuka peluang transaksi bagi wisatawan asal China di Indonesia.

Menurutnya, merchant ShopeePay di Indonesia kini dapat menerima pembayaran dari pengguna yang terhubung dengan sistem Alipay.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan ShopeePay dalam memperluas akses QRIS antarnegara,” ujar Eka, dalam keterangannya, Senin (4/5).

ShopeePay  layanan QRIS  QRIS  pembayaran 
