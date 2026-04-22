Transaksi Kartu Kredit Mandiri Tumbuh 24,3 Persen pada Kuartal I 2026

Rabu, 22 April 2026 – 20:25 WIB
Kinerja Mandiri Kartu Kredit yang menunjukkan tren positif, frekuensi transaksi tumbuh 24,3 persen diikuti nilai transaksi yang meningkat 21,3 persen YoY. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Transaksi belanja masyarakat mencatat tren positif yang solid pada kuartal I 2026.

Peningkatan transaksi itu didorong momentum festive program, seperti Imlek dan hari raya keagamaan Ramadan-Lebaran 2026, juga Nyepi.

Hasil analisa Tim Ekonom Bank Mandiri dalam Mandiri Spending Index (MSI) merekam akselerasi aktivitas belanja masyarakat yang berlangsung konsisten sepanjang periode tersebut.

MSI mencatat pertumbuhan sebesar 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadan, melampaui rata-rata pertumbuhan pada periode serupa di tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Pencapaian ini menegaskan ketahanan konsumsi rumah tangga yang tetap bergairah di penghujung kuartal I 2026.

Terjaganya tingkat konsumsi rumah tangga juga terlihat dari kinerja Mandiri Kartu Kredit yang menunjukkan tren positif.

Hingga Maret 2026, frekuensi transaksi kartu kredit tumbuh 24,3 persen secara tahunan (year on year/YoY), diikuti nilai transaksi yang meningkat 21,3 persen YoY, sejalan dengan upaya perseroan dalam menjaga keunggulan berkelanjutan di segmen ritel.

Pencapaian ini tidak lepas dari posisi Mandiri Kartu Kredit sebagai solusi transaksi finansial yang relevan bagi nasabah.

