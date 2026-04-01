Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Transaksi Makin Mudah, Livin by Mandiri Hadirkan Fitur QR Antar Negara di Korea Selatan

Jumat, 10 April 2026 – 03:20 WIB
Livin’ by Mandiri. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menghadirkan fitur QR Antar Negara di aplikasi Livin’ by Mandiri yang kini dapat digunakan di Korea Selatan.

SVP Digital Retail Banking Group Bank Mandiri Yanto Masyap menyatakan langkah ini menjadi wujud sinergi yang terintegritas antara industri keuangan dan regulator dalam membangun sistem pembayaran yang terkoneksi secara global.

Hal ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Bank Mandiri dalam mendukung upaya pemerintah dalam penguatan kedaulatan ekonomi digital ekonomi digital dan daya saing nasional.

Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan transaksi di berbagai merchant di Korea Selatan hanya dengan memindai QR berstandar QRIS tanpa perlu menukar uang tunai.

Cukup dengan melakukan scan QR merchant berlogo SeoulPay, transaksi dapat diselesaikan secara real-time.

Kehadiran layanan ini memperkuat sinergi ekosistem layanan lintas negara yang semakin seamless, sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi yang praktis, aman, dan efisien bagi nasabah di luar negeri.

Pengembangan ini juga menjadi wujud keunggulan yang berkelanjutan dari Livin’ by Mandiri sebagai platform digital yang terus beradaptasi dengan kebutuhan nasabah.

Sebelumnya, layanan QR Antar Negara telah tersedia di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang, menunjukkan konsistensi Bank Mandiri dalam memperluas konektivitas global.

Selain kemudahan pembayaran, Livin’ by Mandiri juga menghadirkan fleksibilitas sumber dana, mulai dari rekening tabungan hingga kartu kredit Mandiri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Livin by Mandiri  Mandiri  Bank Mandiri  QRIS 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp