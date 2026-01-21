Transaksi Syariah Card Melonjak 48%, Sektor Ini Jadi Penopang Utama di Akhir 2025

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan Syariah Card tercatat mengalami pertumbuhan volume transaksi yang signifikan, dengan kenaikan sebesar 48 persen selama Desember dibandingkan dengan rata-rata bulan-bulan sebelumnya.

Volume transaksi di bulan Desember 2025 juga menunjukkan kenaikan tajam sebesar 21% dibandingkan dengan November 2025.

Syariah Card Business Division Head Bank Mega Syariah Eva Dahlia Kusumawati mengatakan angka ini mencerminkan adanya pergeseran perilaku belanja yang masif di akhir tahun, di mana konsumen cenderung mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan perayaan, hadiah, dan persiapan tahun baru.

Oleh karena itu, Syariah Card hadir sebagai solusi pembayaran menawarkan kemudahan transaksi dan benefit menarik.

Eva menuturkan jika menilik berdasarkan kategori, sektor retail & marketplace menjadi kontributor utama dengan porsi 20% dari total transaksi selama bulan Desember.

Pertumbuhan pesat tersebut tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan momentum Harbolnas 2025.

“Kombinasi antara kebutuhan perjalanan wisata dan belanja saat libur akhir tahun menjadikan bulan Desember sebagai periode puncak (peak season) bagi pertumbuhan volume transaksi Syariah Card di sepanjang tahun 2025,” ungkap Eva.

Eva juga menjelaskan benefit yang diberikan Syariah Card dibandingkan kartu kredit lainnya, yakni setiap transaksi yang dilakukan nasabah akan bernilai ibadah melalui fitur poin sedekah.