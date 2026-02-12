TransContinent Operasikan PLB di Gorontalo, Perkuat Logistik Kawasan Timur Indonesia

jpnn.com, GORONTALO - PT TransContinent, perusahaan logistik yang melayani jasa ekspor dan impor global, memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka Pusat Logistik Berikat (PLB) di Provinsi Gorontalo.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi katalis penguatan ekosistem logistik dan perdagangan internasional di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.

PLB merupakan fasilitas fiskal dari Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai yang memungkinkan pelaku usaha menimbun barang impor maupun ekspor di lokasi tertentu dengan penangguhan bea masuk dan pajak, sambil menunggu proses lebih lanjut.

Barang dapat ditimbun hingga jangka waktu maksimal tiga tahun, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok.

Kepastian operasional PLB PT TransContinent di Gorontalo disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara Zaky Firmansyah setelah pemaparan proses bisnis perusahaan di Jakarta.

“Kami sangat mendukung PT TransContinent untuk menghadirkan layanan logistik yang kuat, khususnya bagi kawasan Tengah dan Timur Indonesia," kata Zaky dalam keterangannya, Kamis (12/2).

Namun demikian, Zaky juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan usah.

Dukungan juga disampaikan Kepala Bea Cukai Gorontalo Ade Zirwan.