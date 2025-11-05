Transformasi Besar PANI di Bawah Agung Sedayu dan Salim Group

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menjadi salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia tidak terjadi dalam semalam.

Perusahaan yang dahulu dikenal sebagai produsen kemasan kaleng itu kini bertransformasi menjadi pemain utama di sektor properti dengan portofolio lahan strategis mencapai 1.855 hektare di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Transformasi besar itu dimulai pada 2021 saat PT Multi Artha Pratama (MAP), perusahaan pengembang yang disponsori oleh Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG), resmi mengambil alih 80 persen saham PANI.

Langkah tersebut menjadi titik balik yang mengubah arah bisnis PANI sepenuhnya dari industri manufaktur menuju pengembangan kawasan terpadu berskala internasional.

Dalam kurun waktu empat tahun, PANI sukses menunjukkan akselerasi luar biasa. Sejumlah aksi korporasi strategis dijalankan, termasuk penambahan modal melalui rights issue dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) yang menghasilkan dana lebih dari Rp 16 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk memperkuat land bank dan membiayai proyek-proyek unggulan di PIK2, termasuk pembangunan Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) yang akan menjadi pusat konvensi terbesar di Indonesia.

Baca Juga: Sekolah Roboh di Tangerang Akibat Puting Beliung Selesai Direvitalisasi dengan Dukungan PIK2

"Dengan total cadangan lahan seluas 1.855 hektare yang dikelola melalui 12 entitas anak, PANI memanfaatkan kekuatan portofolio tersebut untuk menghadirkan proyek-proyek bernilai tambah yang relevan dengan kebutuhan pasar dan mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ungkap Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma .

Transformasi itu juga memperkuat posisi PANI sebagai emiten properti premium yang mengusung konsep one-stop-living khas PIK2, kawasan yang kini berkembang menjadi ikon ekonomi baru di pesisir utara Jakarta dan Tangerang.