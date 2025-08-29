Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Transformasi Bisnis Koperasi Kana Tingkatkan Dampak Ekonomi dan Sosial

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:05 WIB
Koperasi Kana meraih penghargaan Entrepreneurial Marketing Corporate for Impact 2025 pada ajang Surabaya Marketing Week 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Koperasi Kana meraih penghargaan Entrepreneurial Marketing Corporate for Impact 2025 pada ajang Surabaya Marketing Week 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh Markplus Institute sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan dampak sosial yang diciptakan koperasi tersebut dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Koperasi Kana, Jonathan Danang Wardhana, bersama jajaran manajemen.

Jonathan menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja sama seluruh tim dan komunitas.

“Kami berkomitmen terus menghadirkan solusi yang menguntungkan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” ujar Jonathan.

Founder dan Chairman Markplus, Hermawan Kartajaya, menilai Koperasi Kana berhasil memadukan pendekatan kewirausahaan dengan teknologi dan strategi pemasaran yang inovatif.

“Koperasi Kana tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal secara berkelanjutan,” jelasnya.

Selain penghargaan, Koperasi Kana tengah mempersiapkan inisiatif baru bernama Koperasi Manis.

Koperasi Kana kembangkan strategi marketing inovatif untuk tingkatkan dampak ekonomi dan sosial.

