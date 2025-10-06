Transformasi Digital dan Energi Bersih Jadi Fokus Utama Transportasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Industri alat berat dan transportasi Indonesia tengah memasuki fase penting menuju efisiensi, digitalisasi, dan keberlanjutan.

Kebutuhan infrastruktur modern mendorong pelaku industri menghadirkan solusi inovatif sekaligus menekan biaya investasi yang kerap menjadi tantangan utama.

Pemerintah juga makin menegaskan arah transisi menuju energi bersih, mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dengan inovasi produk serta layanan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Dalam momentum tersebut, PT Indotruck Utama selaku distributor resmi Volvo di Indonesia menggelar acara tahunan INSPIRE 2025 di Sentul, Bogor, pada 15 September 2025.

Mengusung tema “Our Edge to Success”, acara ini menjadi ajang penting bagi Volvo untuk menampilkan strategi inovasi dan keberlanjutan.

“Tema ini mencerminkan komitmen Volvo dalam mendorong batas teknologi untuk membantu pelanggan mencapai kesuksesan luar biasa,” ujar Bambang Prijono, Presiden Direktur PT Indotruck Utama, dalam keterangannya, Senin (6/10).

Volvo menekankan peran pentingnya dalam mendukung transisi menuju industri hijau. Selain keberlanjutan, perusahaan juga fokus pada otomasi dan digitalisasi melalui layanan telematika yang memungkinkan pemantauan armada secara real-time demi meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja.

Menurut Raven Chua, Head of Market West Volvo, pelatihan operator menjadi kunci efisiensi energi.