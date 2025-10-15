Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Transformasi Digital, MTV Tutup Lima Saluran Musik Mulai Akhir 2025

Rabu, 15 Oktober 2025 – 14:50 WIB
Musisi NSYNC saat memberikan kado gelang persahabatan pada Taylor Swift di atas panggung MTV VMA 2023 pada Rabu (13/9/2023) waktu setempat. ANTARA/HO-Instagram.com @littlewordsproject

jpnn.com, JAKARTA - Lima saluran musik MTV resmi akan berhenti tayang pada 31 Desember 2025. Kelima saluran tersebut meliputi MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, dan MTV Live.

Dilansir dari Euronews, penutupan saluran ini akan dimulai di Inggris dan Irlandia, kemudian disusul oleh Prancis, Jerman, Austria, Polandia, Hongaria, Australia, dan Brasil.

Menurut Dataconomy, tanggal siar terakhir seluruh saluran akan bertepatan dengan malam Tahun Baru 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar yang dilakukan oleh Paramount Global, induk perusahaan MTV, setelah merger dengan Skydance Media.

Berdasarkan laporan The Pinnacle Gazette, Paramount berupaya memangkas pengeluaran hingga 500 juta dolar AS dari portofolio globalnya.

Sebelumnya, Paramount Television Studios—yang memproduksi serial populer seperti Jack Ryan dan The Spiderwick Chronicles—juga telah ditutup pada Agustus 2025 sebagai bagian dari restrukturisasi tersebut.

Ajang tahunan MTV European Music Awards (EMA) turut terdampak dan dipastikan absen pada 2025. Belum ada keputusan resmi mengenai masa depan acara musik bergengsi tersebut yang dikenal dengan penampilan legendaris Spice Girls dan penghormatan Rita Ora untuk Liam Payne pada 2024.

Selain faktor efisiensi perusahaan, penurunan minat terhadap saluran televisi musik juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi hiburan masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke platform digital.

