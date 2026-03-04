Transformasi FP&A Dorong Keputusan Bisnis Berbasis Data

jpnn.com, JAKARTA - Financial Planning & Analysis (FP&A) menjadi salah satu fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan modern.

Peran ini dinilai semakin penting seiring dinamika pasar yang kian tidak menentu dan kebutuhan manajemen terhadap data yang akurat serta proyeksi berbasis analisis mendalam.

FP&A merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas proses perencanaan, penganggaran, dan peramalan keuangan perusahaan.

Profesional di bidang ini mengumpulkan serta menganalisis data keuangan dari berbagai unit organisasi untuk menyusun laporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh jajaran eksekutif dan dewan direksi.

Dalam perkembangannya, fungsi FP&A tidak lagi sekadar berfokus pada pelaporan data historis.

Dengan dukungan teknologi dan ketersediaan data yang makin luas, tim FP&A kini berperan sebagai penyedia analisis prediktif yang membantu perusahaan memahami penyebab suatu kinerja keuangan serta memproyeksikan potensi hasil di masa mendatang.

Hal ini membedakannya dari fungsi akuntansi yang lebih menitikberatkan pada pencatatan dan evaluasi kondisi keuangan masa lalu.

Secara operasional, tanggung jawab FP&A mencakup penyusunan laporan laba rugi, laporan arus kas, analisis varians anggaran, hingga perencanaan skenario.