Transformasi Hijau bank bjb Diakui dalam Ajang Investing on Climate 2025

jpnn.com, BANDUNG - Konsistensi bank bjb dalam membangun bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan kembali mendapatkan apresiasi. Dalam ajang Investing on Climate by Editor’s Choice Awards 2025, bank bjb berhasil meraih tiga penghargaan yang menegaskan posisi perseroan sebagai institusi keuangan yang proaktif menghadapi tantangan perubahan iklim.

Ajang Investing on Climate yang diinisiasi para editor senior dan pegiat lingkungan ini merupakan bentuk penghargaan bagi institusi yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap investasi ramah lingkungan. bank bjb meyakini keberlanjutan merupakan fondasi utama pertumbuhan bisnis.

Adapun tiga penghargaan tersebut meliputi kategori Best Emission Reduction, Best Literacy for Climate Resilience, dan Best Climate Financing. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen bank bjb dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam strategi bisnis bukan sekadar wacana, melainkan praktik nyata yang memberikan dampak luas.

Penghargaan Best Emission Reduction diberikan atas langkah konkret bank bjb dalam mengurangi jejak karbon operasional melalui program efisiensi energi dan digitalisasi layanan. Upaya ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah emisi.

Penghargaan Best Literacy for Climate Resilience diraih berkat kontribusi bank bjb dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketahanan iklim. Program literasi yang dijalankan tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai risiko perubahan iklim dan peluang investasi hijau.

Sementara itu, penghargaan Best Climate Financing menjadi pengakuan atas peran bank bjb dalam menyalurkan pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Pendekatan pembiayaan yang didorong prinsip hijau ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.

Prinsip keberlanjutan juga telah menjadi bagian integral dari misi bank bjb yaitu memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholders. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan inisiatif yang mengedepankan harmoni antara pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan ekosistem.

Konsistensi bank bjb dalam menjalankan bisnis berkelanjutan tercermin dari kebijakan internal yang terus diperbarui sejalan dengan dinamika lingkungan global. Perseroan memahami bahwa industri keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan arus modal menuju sektor-sektor yang rendah emisi dan berketahanan iklim.