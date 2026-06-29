Transformasi IT Rampung, BSI Region III Percepat Layanan Digital Emas dan Haji

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Region III Palembang mulai mengakselerasi pengembangan layanan digital, terutama pada bisnis emas dan haji, setelah proses transformasi sistem teknologi informasi (IT) perusahaan selesai dilaksanakan.

Region CEO BSI Region III Palembang, Ari Yusnairy Muslim menerangkan penyempurnaan sistem tersebut menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas layanan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis syariah yang semakin modern dan kompetitif.

Menurutnya, seluruh jaringan BSI di wilayah Region III telah siap mengimplementasikan ekosistem bisnis berbasis digital.

Langkah itu diharapkan mampu memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah.

"Transformasi teknologi yang telah selesai menjadi bekal bagi kami untuk mempercepat digitalisasi layanan di seluruh wilayah kerja Region III Palembang," kata Ari, Senin (29/6/2026).

Region III Palembang membawahi enam provinsi yang terbagi dalam lima area operasional, yakni Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang dan Lampung.

Wilayah tersebut dilayani oleh 16 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu (KCP), serta dia Kantor Fungsional Operation (KFO).

Menurut Ari, transformasi sistem IT yang rampung pada pertengahan Mei 2026 lalu merupakan salah satu proyek teknologi terbesar yang pernah dijalankan BSI.