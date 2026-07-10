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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Transformasi KAI Kini Makin Terasa oleh Pelanggan

Jumat, 10 Juli 2026 – 11:11 WIB
Transformasi KAI Kini Makin Terasa oleh Pelanggan - JPNN.COM
Transformasi Kereta Api Indonesia yang diabadikan dalam sebuah museum. Foto: kai

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi yang dijalankan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kini tak lagi sekadar terlihat dari wajah stasiun yang lebih modern.

Perubahan itu mulai benar-benar dirasakan pelanggan yang tercermin dari terus meningkatnya jumlah pengguna kereta api.

Sepanjang Januari-Maret 2026, KAI melayani lebih dari 128 juta penumpang atau naik sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

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Pencapaian itu menjadi sinyal bahwa berbagai pembenahan yang dilakukan perusahaan, mendapat respons positif dari masyarakat.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai keberhasilan tersebut berawal dari pembenahan internal.

Mulai dari penataan stasiun, peningkatan fasilitas, hingga perbaikan kualitas layanan.

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Seluruh perubahan dilakukan dengan menempatkan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas.

Perubahan itu juga diakui travel content creator Taufik Effendi yang telah mencoba layanan kereta api di 24 negara.

Transformasi yang dijalankan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kini tak lagi sekadar terlihat dari wajah stasiun yang lebih modern.

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TAGS   Kereta Api Indonesia  transformasi KAI  Philip Kotler Museum of Marketing with Hermawan Kartajaya  KAI 
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