JPNN.com - Ekonomi - Properti

Transformasi Layanan, Rumah Contoh Citra Maja City Hadir di Mal Ciputra Jakarta

Selasa, 02 Desember 2025 – 12:50 WIB
Sebagai langkah strategis untuk makin dekat dengan masyarakat Ciputra Group meresmikan Marketing Lounge Citra Maja City di Mal Ciputra Jakarta. FOTO: dok Ciputra Group

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai langkah strategis untuk makin dekat dengan masyarakat Ciputra Group meresmikan Marketing Lounge Citra Maja City di Mal Ciputra Jakarta.

Director Ciputra Group, Lalitya Sastrawinata menyampaikan bahwa marketing lounge ini dirancang sebagai ruang layanan terpadu yang mengedepankan kenyamanan dan pengalaman personal. 

Salah satu keunggulan yang dihadirkan adalah Rumah Contoh yang tersedia langsung di dalam mal, sehingga pengunjung dapat melihat dan merasakan kualitas hunian tanpa harus ke lokasi.

Lalitya menyebut Marketing Lounge dihadirkan sebagai bagian dari komitmen Ciputra Group agar makin lebih dekat dengan masyarakat dan calon konsumen. 

“Kami ingin memberikan pengalaman mudah, nyaman, dan informatif bagi siapapun yang ingin mengenal Citra Maja City," ujar Lalitya dalam keterangannya, dikutip, Selasa (2/12).

Sebagai kawasan pengembangan kota terpadu skala besar, Citra Maja City hadir di barat Jakarta dengan integrasi strategis menuju pusat kota melalui KRL Commuter Line. 

Lalitya menjelaskan dengan luas pengembangan lebih dari 2.000 hektar, Citra Maja City dirancang sebagai kota mandiri yang menghadirkan hunian terjangkau, kawasan komersial, pusat gaya hidup, fasilitas pendidikan, serta ruang terbuka hijau yang mendukung kualitas hidup penghuninya.

Sejalan dengan filosofi almarhum Dr. (HC) Ir. Ciputra, 'Mencipta Kota, Merajut Kehidupan' proyek ini dikembangkan tidak hanya untuk menyediakan rumah, tetapi juga membangun kehidupan dan komunitas yang berkualitas melalui fasilitas dan infrastruktur yang terus berkembang.

TAGS   Citra Maja City  Ciputra Group  properti  Hunian  Rumah 
