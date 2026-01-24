Transformasi Menuju RS Pendidikan, Senator Lia Istifhama Optimistis RSMM Jatim Lulus Visitasi

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur tengah memasuki fase penting transformasi menuju rumah sakit pendidikan melalui kerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA).

Saat ini, proses tersebut masih berjalan dan RSMM bersiap menghadapi visitasi dari pemerintah pusat sebagai tahapan penilaian kelayakan.

Komitmen penguatan peran RSMM itu terlihat saat Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama meninjau langsung RSMM Jawa Timur di Ketintang, Kamis (22/1/2026).

Dalam kunjungannya, Ning Lia melihat kesiapan fasilitas, teknologi, serta sistem layanan yang diproyeksikan menopang fungsi RSMM sebagai rumah sakit pelayanan sekaligus rumah sakit pendidikan.

“RSMM ini sedang berproses menjadi rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan UNUSA. Ini langkah besar dan strategis. Kita mohon doa agar proses visitasi dari pusat berjalan lancar dan RSMM dinyatakan layak,” kata Direktur RSMM Jawa Timur, dr. A. A. Ayu Mas Kusumayanti, M.Kes saat kunjungan Ning Lia.

Sementara itu, Ning Lia istifhama menyatakan kebutuhan akan layanan kesehatan mata terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang makin bergantung pada perangkat digital.

Paparan layar dalam durasi panjang, tuntutan kerja visual tinggi serta penggunaan gawai sejak usia dini membuat gangguan penglihatan semakin masif.

Kondisi itu tercermin dari tren kunjungan pasien RSMM Jawa Timur. Layanan gawat darurat mencatat 2.049 kunjungan pada 2023, meningkat menjadi 2.106 kunjungan pada 2024, dan melonjak signifikan hingga 3.078 kunjungan sepanjang 2025.