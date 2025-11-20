Transformasi Mulai Berbuah Manis, PalmCo Setor Dividen Rp 1,5 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp 1,5 triliun kepada pemegang saham/negara.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTPN Group yang digelar di kantor Holding PTPN III (Persero), 19 November 2025.

Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa menyampaikan besaran dividen tersebut mencerminkan perbaikan kinerja fundamental perusahaan perkebunan BUMN itu selama dua tahun terakhir.

Dia membeberkan laporan keuangan konsolidasian PalmCo mencatat laba bersih 2024 sebesar Rp 3,76 triliun, naik 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di Rp 2,53 triliun.

PalmCo menyebut capaian tersebut sebagai hasil nyata dari restrukturisasi dan efisiensi yang dijalankan perusahaan sejak proses konsolidasi PTPN. “Tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa bagi PalmCo. Transformasi yang kami lakukan mulai menunjukkan dampak yang signifikan,” katanya, Kamis (20/11).

Fundamental Menguat

Kinerja yang menopang penetapan dividen jumbo itu tercermin pada sejumlah indikator keuangan. Arus kas operasional (AKO) tercatat melonjak hingga Rp 11,9 triliun, atau tumbuh 154 persen secara tahunan. “Lonjakan arus kas ini menandai kondisi likuiditas perusahaan yang makin kuat,”

Di sisi operasional, pendapatan PalmCo mencapai Rp 38,9 triliun, terdorong peningkatan volume penjualan crude palm oil (CPO) sebesar 12,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.