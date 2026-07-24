Transformasi Pendidikan Berstandar Internasional, VIS Ciptakan Generasi Muda Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan dengan perayaan Hari Anak Nasional dan telah melewati masa operasional 25 tahun, sebagai sekolah SPK ternama di Bali, Bintaro, dan Kelapa Gading, ketiga sekolah ini resmi bertransformasi dengan mengusung identitas Veritas Intercultural School, efektif mulai Tahun Ajaran 2026/2027.

Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen sekolah dalam menghadirkan pendidikan internasional yang relevan, holistik, dan berorientasi pada masa depan.

Perubahan identitas ini mencerminkan visi pendidikan yang menekankan pembelajaran berbasis inkuiri, pemahaman lintas budaya, serta pengembangan karakter dan kompetensi global.

Veritas Intercultural School berkomitmen menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang berintegritas, berpikiran terbuka, peduli terhadap sesama, dan siap berkontribusi di masyarakat global.

School Director Veritas Intercultural School Bintaro, Megasari menyatakan transformasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat arah pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.

"Perubahan menjadi Veritas Intercultural School merupakan wujud komitmen kami untuk terus berkembang dan menghadirkan pendidikan yang relevan dengan tantangan masa depan. Kami ingin setiap peserta didik tidak hanya memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi yang berintegritas, memiliki rasa ingin tahu, mampu berpikir kritis, dan siap memberikan dampak positif di manapun mereka berada," kata Megasari, Kamis 23 Juli 2026.

Sebagai bagian dari transformasi ini, Veritas Intercultural School mengimplementasikan International Baccalaureate (IB) sebagai kerangka pendidikan yang selaras dengan visi sekolah dalam membentuk peserta didik yang siap menghadapi tantangan global.

Melalui pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri (inquirybased learning), IB mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif, serta menjadi individu yang berintegritas, berpikiran terbuka, dan peduli terhadap sesama.