JPNN.com - Otomotif - Mobil

Transformasi Tampilan Hyundai Tucson 2027, Banyak yang Mencolok

Jumat, 06 Maret 2026 – 17:20 WIB
Terkaan desain Hyundai Tucson 2027 oleh Nikita Chuyko (Abto Mail). Foto: autoevolution

jpnn.com - Transformasi besar kembali dilakukan Hyundai untuk SUV andalannya, yaitu Tucson yang akan memasuki babak baru.

Dari sejumlah foto mata-mata yang beredar, Tucson generasi terbaru tampak meninggalkan garis-garis desain tajam yang selama ini menjadi cirinya.

Sebagai gantinya, Hyundai memilih pendekatan yang lebih matang, modern, dan sedikit lebih berani secara visual.

Menurut gambar rancangan seniman Nikita Chuyko (Abto Mail), bahasa desain baru kabarnya terinspirasi dari konsep Hyundai Crater.

Salah satu elemen paling mencolok ialah lampu depan LED menyatu dengan light bar di bagian atas.

Tata letak itu memberi kesan lebih lebar sekaligus mempertegas karakter SUV yang kokoh.

Sentuhan desain kotak yang lebih tegas juga terlihat pada area fender.

Lengkungan roda dibuat lebih menyudut, mengikuti tren desain yang kini mulai identik dengan lini SUV terbaru Hyundai.

