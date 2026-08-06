Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Transformasi TelkomGroup Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif di Semester I 2026

Kamis, 06 Agustus 2026 – 03:56 WIB
Transformasi TelkomGroup Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif di Semester I 2026 - JPNN.COM
PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) mencatatkan kinerja keuangan semester I 2026 dengan pertumbuhan positif pada sejumlah indikator utama. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) mencatatkan kinerja keuangan semester I 2026 dengan pertumbuhan positif pada sejumlah indikator utama.

Mengawali enam bulan pertama tahun ini, InfraNexia membukukan pendapatan sebesar Rp 7,7 triliun.

Komposisi pendapatan InfraNexia masih didominasi oleh ekosistem TelkomGroup, sejalan dengan perannya dalam mendukung kebutuhan konektivitas grup secara menyeluruh.

Baca Juga:

Transformasi TelkomGroup Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif di Semester I 2026

Di saat yang sama, pendapatan dari pelanggan di luar TelkomGroup pada portofolio bisnis yang kini dikelola InfraNexia tumbuh 31 persen secara tahunan menjadi Rp 939 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut turut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku industri, termasuk operator telekomunikasi, ISP, penyedia layanan digital, dan pelanggan perusahaan terhadap infrastruktur yang dikelola InfraNexia.

Baca Juga:

Hal ini memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi yang terbuka untuk mendukung kebutuhan konektivitas industri secara lebih luas.

Sebagai bagian dari TelkomGroup, InfraNexia turut mendukung komitmen Danantara Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.

InfraNexia membukukan pendapatan sebesar Rp 7,7 triliun dengan margin EBITDA 54,5 persen di Semester I 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TelkomGroup  InfraNexia  Transformasi TelkomGroup  kinerja positif  pendapatan  Danantara  infrastruktur digital 
BERITA TELKOMGROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp