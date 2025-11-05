Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Transisi PAUD ke SD Jadi Kunci Keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun

Rabu, 05 November 2025 – 22:07 WIB
Transisi PAUD ke SD Jadi Kunci Keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun - JPNN.COM
Pemkab Tangerang fokus perkuat transisi prasekolah ke SD demi suksesnya wajib belajar 13 tahun. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Penguatan masa transisi dari jenjang prasekolah ke sekolah dasar (SD) menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi program wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Tangerang.

Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan setempat.

Program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan secara nasional bertujuan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah.

Baca Juga:

Namun, masa transisi dari PAUD ke SD dinilai masih menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan dan kesiapan belajar anak.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, Mas Imam Kusnandar, menilai perbedaan pendekatan antara PAUD yang menekankan aspek bermain dan perkembangan anak dengan SD yang lebih akademik sering kali menimbulkan kesenjangan adaptasi.

“Anak-anak perlu diberi ruang beradaptasi secara bertahap. Pendekatan yang terlalu fokus pada aspek kognitif seperti calistung sejak dini justru bisa menghambat semangat belajar mereka,” ujarnya.

Baca Juga:

Mas Imam menambahkan, keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak hanya diukur dari jumlah anak yang bersekolah, tetapi juga dari kualitas pengalaman belajar yang diperoleh.

“Penguatan masa transisi memastikan anak siap secara sosial, emosional, dan kognitif sebelum benar-benar masuk ke pembelajaran formal di SD,” jelasnya.

Pemkab Tangerang fokus perkuat transisi prasekolah ke SD demi suksesnya wajib belajar 13 tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wajib Belajar 13 Tahun  Pemkab Tangerang  PAUD  SD 
BERITA WAJIB BELAJAR 13 TAHUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp