JPNN.com - Daerah

Transjabodetabek PIK2–Blok M Jadi Favorit, Setahun Layani Hampir 1,5 Juta Pelanggan

Jumat, 22 Mei 2026 – 17:29 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Bus transportasi perkotaan Transjabodetabek 31 yang genap setahun ini melayani rute Terminal Blok M - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) memperoleh sambutan luar biasa di masyarakat.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatat moda transportasi massal yang dikenal dengan rute T31 itu telah melayani 1.409.872 pelanggan.

Rute tersebut mulai beroperasi setelah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 22 Mei 2025 di Shelter/Halte Bus PIK2 (Sibuya). Sejak itu, layanan T31 menjadi salah satu pilihan warga untuk mobilitas harian maupun perjalanan rekreasi.

Pada bulan pertama sejak diluncurkan, T31 melayani 112.344 pelanggan. Jumlah penggunanya terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum lintas wilayah.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan transportasi publik yang terhubung antara Jakarta dan wilayah penyangga.

“Rute ini (T31) tidak hanya dimanfaatkan pekerja dan pelajar, tetapi juga wisatawan dan masyarakat yang ingin menikmati kawasan PIK maupun Blok M tanpa harus menghadapi kemacetan dan kerepotan mencari parkir,” ujar Ayu, Jumat (22/5).

Menurut Ayu, pola penggunaan layanan T31 tidak hanya kuat pada hari kerja. Pada akhir pekan dan hari libur, imbuhnya, masyarakat juga memanfaatkan rute itu untuk menjangkau kawasan kuliner, hiburan, ruang publik, dan destinasi wisata.

Ayu menilai kondisi tersebut menunjukkan transportasi publik makin dekat dengan kebutuhan warga. Masyarakat kini tidak hanya menggunakan angkutan umum untuk bekerja, tetapi juga untuk aktivitas rekreasi dan sosial.

