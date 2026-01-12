Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Transjakarta Tabrak Tiang di Jaksel, Penumpang Terluka

Senin, 12 Januari 2026 – 21:26 WIB
Transjakarta Tabrak Tiang di Jaksel, Penumpang Terluka - JPNN.COM
Tangkapan layar sebuah bus Transjakarta dengan nomor 4B rute Manggarai-UI menabrak sebuah tiang di Jalan Raya Pasar Minggu Wilayah Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026). ANTARA/Instagram/@lensa_tanjungbarat/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Diduga sopir kurang berhati-hati, bus Transjakarta dengan nomor kendaraan B-7022-TGX menabrak tiang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyebutkan kecelakaan tersebut berawal saat bus Transjakarta melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Raya Pasar Minggu.

"Bus bernomor B-7022-TGX yang dikemudikan sopir berinisial KM melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan," katanya, Senin.

Setibanya di kolong layang Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), sopir bus tersebut diduga kurang hati-hati sehingga kendaraan menabrak tiang.

"Akibat kejadian tersebut penumpang Transjakarta NRKB B-7022-TGX mengalami luka dan dibawa ke RS Pasar Rebo untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Komarudin menyebutkan bahwa korban berjumlah satu orang yang merupakan penumpang bus Transjakarta.

Namun, dia tidak menjelaskan luka yang dialami korban tersebut.

Sebelumnya, beredar sebuah video yang diunggah di media sosial Instagram melalui akun @lensa_tanjungbarat yang memperlihatkan sebuah bus Transjakarta dengan nomor 4B rute Manggarai-UI menabrak sebuah tiang.

Diduga sopir kurang berhati-hati, bus listrik Transjakarta menabrak tiang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

