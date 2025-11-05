Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Transjakarta Targetkan Layani 400 Juta Pelanggan Selama 2025

Rabu, 05 November 2025 – 10:10 WIB
Transjakarta Targetkan Layani 400 Juta Pelanggan Selama 2025 - JPNN.COM
Kegiatan Balkoters Talk 'Smart Mobility: Evolusi Transjakarta untuk Jakarta 5 Abad' di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (5/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan pihaknya menargetkan 400 juta pelanggan sepanjang 2025 ini.

Menurutnya, target jumlah pelanggan tahunan ini dinaikkan dibanding tahun sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Welfizon dalam Balkoters Talk “l'Smart Mobility: Evolusi Transjakarta untuk Jakarta 5 Abad' di Balai Kota DKI, pada Selasa (5/11).

Baca Juga:

"Kalau tahun lalu kami melayani 372 juta pelanggan, tahun ini targetnya tembus di atas 400 juta. Sampai triwulan ketiga sudah 298 juta pelanggan. Kami optimistis capai target," kata Welfizon.

Selain memperluas cakupan, Welfizon menegaskan Transjakarta tengah mempersiapkan fase baru menuju smart mobility, sebuah sistem transportasi publik yang terintegrasi, berbasis teknologi, dan berorientasi pada warga.

"Kami sudah tidak lagi bicara sekadar busway, tetapi bagaimana layanan ini menjadi bagian dari kota cerdas, di mana warga adalah pusatnya. Karena Transjakarta ini bukan hanya customer centric, tetapi citizen centric," tambahnya.

Baca Juga:

Welfizon yakin, bahwa arah transformasi akan menjadi fondasi kuat bagi Jakarta untuk menuju kota global.

"Transportasi publik yang inklusif, cerdas, dan berkelanjutan adalah tulang punggung kota, dan itulah yang kami siapkan untuk Jakarta lima abad pada 2027 mendatang," tuturnya

Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan pihaknya menargetkan 400 juta pelanggan di 2025 ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transjakarta  Rute Transjakarta  Berita Transjakarta  Bus Transjakarta 
BERITA TRANSJAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp