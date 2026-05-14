Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Transjakarta Tutup Sementara Halte Kebon Sirih Arah Blok M

Kamis, 14 Mei 2026 – 22:22 WIB
Transjakarta Tutup Sementara Halte Kebon Sirih Arah Blok M - JPNN.COM
Transjakarta. Foto Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menutup sementara Halte Kebon Sirih arah Blok M (arah selatan).

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan penutupan dilakukan karena adanya pekerjaan perbaikan jalan.

Perbaikan jalan itu merupakan bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2.

Baca Juga:

“Penutupan sementara ini berlaku mulai Jumat, 15 Mei 2026 pukul 22.00 WIB hingga Senin, 18 Mei 2026 pukul 05.00 WIB,” ucap Ayu dalam keterangannya, pada Kamis (14/5).

Dia menjelaskan, selama masa penutupan pelanggan masih bisa menggunakan Halte Kebon Sirih arah Kota (arah utara) untuk melanjutkan perjalanan.

“Penutupan sementara ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan sebagai bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta,” kata dia.

Baca Juga:

PT TransJakarta pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan.

Mereka juga mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta.(mcr4/jpnn)

Ayu Wardhani mengatakan penutupan dilakukan karena adanya pekerjaan perbaikan jalan untuk proyek pembangunan MRT Jakarta

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Transportasi Jakarta  transportasi jakarta  Transjakarta  Rute Transjakarta 
BERITA PT TRANSPORTASI JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp