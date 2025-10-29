Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif

Rabu, 29 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif - JPNN.COM
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara saat rapat kerja di Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). Foto: Kementrans

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengungkapkan transmigrasi baru menjadi bagian integral dari strategi membangun ketahanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentrans dalam kuliah umum yang dihadiri 600 mahasiswa sarjana dan pascasarjana Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/10).

Adapun strategi yang dimaksud Mentrans bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber manusia unggul Indonesia.

Baca Juga:

Iftitah mengungkapkan pemerintah mencatatkan dua poin utama terkait arah kebijakan transmigrasi saat ini.

Pertama, transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk.

Lebih dari itu, transmigrasi kini menjadi strategi nasional mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Kami ingin lebih banyak tercipta lapangan kerja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal di kawasan transmigrasi," kata Iftitah Sulaiman.

"Dengan begitu, mereka bisa memiliki pendapatan, daya beli, dan berkontribusi terhadap pajak yang menjadi sumber pembangunan negara,” imbuhnya.

M. Iftitah Sulaiman mengungkapkan transmigrasi baru menjadi bagian integral dari strategi membangun ketahanan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menteri transmigrasi  Iftitah Sulaiman  Mentrans Iftitah Sulaiman  Transmigrasi 
BERITA MENTERI TRANSMIGRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp