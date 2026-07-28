Transparansi Pemenang Undian Jadi Strategi ICHITAN Menjaga Kepercayaan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) PT Ichi Tan Indonesia, Duangkamon Ngarmsangiem mengatakan kemudahan mekanisme dan transparansi program menjadi kunci utama ICHITAN dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Adapun PT Ichi Tan Indonesia (ICHITAN) resmi mengumumkan 17 pemenang beruntung dari berbagai wilayah Indonesia pada putaran pengundian pertama program "Scan Enter Menang" yang digelar pada Kamis, 16 Juli 2026 di Head Office ICHITAN, Alam Sutera.

Melalui mekanisme yang mudah, cukup dengan memindai (scan) QR code di balik tutup botol produk ICHITAN Thai Milk Tea dan ICHITAN Brown Sugar Milk, ke-17 pemenang beruntung ini berhasil membawa pulang beragam hadiah, termasuk salah satunya adalah iPhone 17 Pro.

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“Selain hadiah saldo e-wallet langsung, kami juga memastikan proses pengundian berkala ini berjalan secara adil, jujur, dan transparan,” ujar Duangkamon dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Menurut dia, untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan hukum, seluruh rangkaian pengundian disiarkan secara langsung dan transparan melalui akun Instagram resmi @Ichitanindo dan dapat disaksikan kembali siaran ulangnya melalui akun YouTube resmi Ichitan Indonesia.

Proses ini juga diawasi serta disahkan langsung oleh perwakilan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

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Pada putaran pertama ini, ICHITAN mendistribusikan hadiah berupa 2 unit iPhone 17 Pro untuk 2 pemenang, 5 unit Oppo Reno 15F 5G untuk 5 pemenang, dan 10 keping emas masing-masing 1 gram untuk 10 pemenang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Seiring dengan tingginya perhatian publik, ICHITAN mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk potensi penipuan yang mengatasnamakan program ini,” ungkap Duangkamon.