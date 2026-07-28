Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Transparansi Pemenang Undian Jadi Strategi ICHITAN Menjaga Kepercayaan Konsumen

Selasa, 28 Juli 2026 – 14:05 WIB
Transparansi Pemenang Undian Jadi Strategi ICHITAN Menjaga Kepercayaan Konsumen - JPNN.COM
PT Ichi Tan Indonesia (ICHITAN) resmi mengumumkan 17 pemenang beruntung dari berbagai wilayah Indonesia pada putaran pengundian pertama program Scan Enter Menang. Foto: dok PT Ichi Tan

jpnn.com, JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) PT Ichi Tan Indonesia, Duangkamon Ngarmsangiem mengatakan kemudahan mekanisme dan transparansi program menjadi kunci utama ICHITAN dalam menjaga kepercayaan konsumen. 

Adapun PT Ichi Tan Indonesia (ICHITAN) resmi mengumumkan 17 pemenang beruntung dari berbagai wilayah Indonesia pada putaran pengundian pertama program "Scan Enter Menang" yang digelar pada Kamis, 16 Juli 2026 di Head Office ICHITAN, Alam Sutera. 

Melalui mekanisme yang mudah, cukup dengan memindai (scan) QR code di balik tutup botol produk ICHITAN Thai Milk Tea dan ICHITAN Brown Sugar Milk, ke-17 pemenang beruntung ini berhasil membawa pulang beragam hadiah, termasuk salah satunya adalah iPhone 17 Pro.

Baca Juga:

“Selain hadiah saldo e-wallet langsung, kami juga memastikan proses pengundian berkala ini berjalan secara adil, jujur, dan transparan,” ujar Duangkamon dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Menurut dia, untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan hukum, seluruh rangkaian pengundian disiarkan secara langsung dan transparan melalui akun Instagram resmi @Ichitanindo dan dapat disaksikan kembali siaran ulangnya melalui akun YouTube resmi Ichitan Indonesia. 

Proses ini juga diawasi serta disahkan langsung oleh perwakilan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Baca Juga:

Pada putaran pertama ini, ICHITAN mendistribusikan hadiah berupa 2 unit iPhone 17 Pro untuk 2 pemenang, 5 unit Oppo Reno 15F 5G untuk 5 pemenang, dan 10 keping emas masing-masing 1 gram untuk 10 pemenang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Seiring dengan tingginya perhatian publik, ICHITAN mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk potensi penipuan yang mengatasnamakan program ini,” ungkap Duangkamon.

PT Ichi Tan Indonesia (ICHITAN) resmi mengumumkan 17 pemenang beruntung dari berbagai wilayah Indonesia pada putaran pengundian pertama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengundian  Ichitan  konsumen  Pemenang Undian 
BERITA PENGUNDIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp