Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Transparansi Sebagai Pilar Akuntabilitas dan Integritas Pendidikan

Oleh: Odemus Bei Witono - Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan

Senin, 20 Oktober 2025 – 17:38 WIB
Transparansi Sebagai Pilar Akuntabilitas dan Integritas Pendidikan - JPNN.COM
Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan Odemus Bei Witono. Foto: Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Pendidikan sebagai fondasi esensial pembangunan suatu bangsa senantiasa berada dalam pusaran tekanan dan kepentingan yang kompleks, tak terkecuali intervensi politis.

Oleh karena itu, integritas, efektivitas, dan kemajuan sistem pendidikan sangat bergantung pada penerapan satu prinsip penting yang tidak dapat ditawar: transparansi.

Keterbukaan ini bukanlah sekadar praktik administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap keputusan signifikan, terutama yang berkaitan dengan pendanaan dan alokasi sumber daya, dibuat secara rasional, etis, dan yang paling utama, akuntabel.

Baca Juga:

Tanpa transparansi kuat, risiko penyimpangan dan keputusan bias akan jauh lebih tinggi, mengancam kualitas masa depan generasi penerus.

Mengapa transparansi menjadi isu yang sangat mendesak dalam konteks sistem pendidikan modern?

Kebutuhan ini utamanya terletak pada pentingnya pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran.

Baca Juga:

Anggaran pendidikan seringkali merupakan salah satu porsi terbesar dari belanja negara, dan oleh karena itu, harus dikelola dengan kehati-hatian maksimal.

Semua pihak yang berkepentingan—mulai dari para pembuat kebijakan di tingkat tertinggi, administrator sekolah, hingga masyarakat umum dan orang tua siswa—membutuhkan informasi yang memadai dan mudah diakses mengenai aliran dana tersebut.

Pendidikan sebagai fondasi esensial pembangunan suatu bangsa senantiasa berada dalam pusaran tekanan dan kepentingan yang kompleks.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transparansi  pendidikan  Odemus Bei Witono  Akuntabilitas 
BERITA TRANSPARANSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp