Transplantasi Ginjal jadi Harapan Kedua Bagi Pasien

jpnn.com, JAKARTA - Medical Managing Director Siloam Hospital Group, dr. Grace Frelita menyampaikan transplantasi ginjal diakui sebagai terapi pilihan utama bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir.

Hal itu diungkapkan Grace dalam Kidney Transplantation Patient Gathering bertajuk “Real Stories, Real Recovery: The Power of a Second Chance” pada Sabtu, 21 Juni 2025 di Hotel Sheraton Surabaya.

Dia menjelaskan tidak hanya memberikan harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dialisis jangka panjang, prosedur ini juga meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan dan menekan beban biaya kesehatan nasional.

“Sejak 2017, Siloam Hospitals ASRI telah melaksanakan lebih dari 450 prosedur transplantasi ginjal dengan hasil yang sangat baik. Kami mencatat tingkat kelangsungan hidup pasien satu tahun sebesar 97,2 persen dan tingkat keberfungsian ginjal pascatransplantasi mencapai 98,3 persen," jelas dr. Grace dikutip, Senin (23/6).

Menurut dia, angka itu mencerminkan dedikasi tinggi, kolaborasi lintas disiplin, serta keunggulan kompetensi klinis yang dimiliki oleh tim transplantasi ginjal di Siloam.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal Siloam ASRI Prof. Dr. dr. Endang Susalit, Sp.PD-KGH, FINASIM, mengatakan keberhasilan ini bukan hanya tercermin dari data, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan pasien dalam kehidupan sehari-hari.

“Transplantasi ginjal bukan sekadar prosedur medis. Ini adalah titik balik yang memungkinkan pasien kembali menjalani kehidupan yang aktif, mandiri, dan produktif tanpa ketergantungan pada mesin dialisis,” ungkap dr. Endang.

Senada dengan itu, Ketua Tim Urologi Transplantasi Ginjal Siloam ASRI Prof. Dr. dr. Nur Rasyid, Sp.U(K), menegaskan prosedur ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga berdampak besar terhadap efisiensi sistem kesehatan.