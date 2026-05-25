JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Trauma Seusai Konvoi Juara, Pemain Persib Batal Datangi Rumah Haji Umuh

Senin, 25 Mei 2026 – 16:48 WIB
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, saat ditemui di kediamannya di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Senin (25/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kegiatan mancing bersama warga, yang digelar di kediaman Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, batal dihadiri pemain.

Acara tersebut dirancang sebagai bagian dari perayaan keberhasilan Persib kembali meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Semula, para pemain dan staf pelatih dijadwalkan hadir dalam kegiatan itu. Sebanyak dua ton ikan dan panggung hiburan pun telah disiapkan oleh pria yang akrab disapa Haji Umuh tersebut.

Sejak pagi, warga di sekitar kediaman Umuh sudah memadati lokasi sambil menanti kedatangan Marc Klok dan kawan-kawan.

Jajaran Polres Sumedang juga turut melakukan pengamanan guna memastikan rombongan Persib dapat tiba dengan lancar.

Namun hingga sore hari, tidak ada satu pun pemain yang datang. 

Umuh mengungkapkan para pemain masih kelelahan setelah mengikuti konvoi juara yang digelar pada Minggu (24/5/2026).

Karena itu, dia hanya mengajak skuad untuk makan bersama, tanpa datang ke kediaman Haji Umuh.

Berbagai insiden dialami pemain Persib selama pelaksanaan konvoi Persib juara di Kota Bandung. Haji Umuh singgung trauma.

