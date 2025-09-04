Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Akomodasi

Traveling ke Jepang Makin Nyaman dengan Java eSIM Ultra High Speed

Kamis, 04 September 2025 – 16:14 WIB
Traveling ke Jepang Makin Nyaman dengan Java eSIM Ultra High Speed - JPNN.COM
Peluncuran Java eSIM rilis Japan Premium True Unlimited. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jepang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia. Namun, konektivitas internet yang cepat, stabil, dan tanpa batas masih menjadi kebutuhan utama agar perjalanan berjalan lancar.

Menjawab kebutuhan tersebut, Java eSIM powered by JavaMifi meluncurkan produk terbaru bertajuk Japan Premium True Unlimited Speed 1000 Mbps pada ajang ASTINDO Travel Fair 2025 di PIK Avenue Mall, Jakarta.

Produk ini menawarkan pengalaman internet ultra cepat hingga 1000 Mbps, tanpa kuota dan tanpa biaya roaming tinggi.

Peluncuran produk ini menegaskan komitmen Java eSIM powered by JavaMifi untuk selalu menghadirkan solusi internet terbaik bagi traveler Indonesia.

"Hasil speed test menunjukkan kecepatan hingga 1000 Mbps, sehingga pelanggan bisa menikmati pengalaman digital layaknya jaringan fiber optic langsung dari smartphone mereka,” ujar Yuda Pratama, Partnership Manager JavaMifi, Kamis (4/9).

Produk terbaru ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari True Unlimited tanpa FUP, aktivasi instan melalui QR Code tanpa perlu mengganti SIM fisik, hingga dukungan fitur tethering yang memungkinkan koneksi dibagikan ke perangkat lain.

Dengan layanan tersebut, traveler dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas digital, mulai dari streaming, video call, bermain game online, hingga bekerja jarak jauh.

Keunggulan ini diharapkan mendukung wisatawan yang ingin tetap produktif sekaligus menikmati perjalanan.

Java eSIM rilis Japan Premium True Unlimited 1000 Mbps, hadirkan internet ultra cepat bagi traveler ke Jepang.

