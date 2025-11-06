Traveloka Ajak Traveler Nikmati Liburan Singkat Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang libur akhir tahun makin banyak masyarakat yang memilih memanfaatkan waktu luang untuk liburan singkat, tanpa harus menunggu momen liburan panjang.

Melihat tren tersebut, Traveloka, platform perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara, menghadirkan Traveloka 11.11 Super Sale, dengan berbagai penawaran spesial yang mendorong traveler melepas penat dan menikmati pengalaman baru sebelum hiruk-pikuk akhir tahun.

Berlangsung pada 5–14 November 2025, kampanye ini menawarkan promo menarik, termasuk tiket pesawat internasional ke tiga destinasi favorit, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan harga spesial hanya Rp 300.000.

“Kami melihat tren di mana traveler kini lebih mengutamakan perjalanan singkat yang bermakna, baik untuk menghadiri acara spesial, menikmati akhir pekan, maupun sekadar melepas penat sebelum libur panjang akhir tahun. Melalui 11.11 Super Sale, Traveloka hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut," kata Charles Wong, Vice President of Commercial Traveloka.

"Bersama berbagai maskapai penerbangan, hotel, dan mitra penyedia pengalaman perjalanan terkemuka, kami menghadirkan beragam pilihan dan penawaran terbaik dalam satu platform. Dengan begitu, setiap aspirasi perjalanan dapat dengan mudah diwujudkan dengan terencana, aman, dan berkesan, sehingga siapa pun bisa lebih sering menikmati liburan singkat dengan mudah,” ujar Charles.

Tahun ini, Traveloka 11.11 Super Sale menyoroti tren meningkatnya minat masyarakat untuk menikmati liburan singkat, mulai dari liburan di akhir pekan untuk melepas penat, berkeliling kota, atau perjalanan seru menikmati konser atau festival.

Melalui kampanye ini, Traveloka mengajak traveler menjelajahi tujuh destinasi favorit di Indonesia dan Asia Tenggara, yang masing-masingnya menawarkan pengalaman berbeda di setiap perjalanannya.

1. Di Indonesia, Yogyakarta kembali menjadi sorotan dengan gelaran maraton bergengsi yang menarik wisatawan dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat pesonanya sebagai kota budaya.