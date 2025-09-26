Traveloka Bagikan 10 Ide Perjalanan di Hari Kesehatan Mental Sedunia

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini makin banyak wisatawan yang memaknai liburan bukan hanya sebagai pelarian untuk bersantai, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berinvestasi dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Tren wisata olahraga dan wellness makin berkembang dan mengubah cara orang bepergian, mulai dari yoga, tur bersepeda, trekking di pagi hari, hingga menikmati resor dengan fasilitas wellness menjadi pengalaman yang paling dicari.

Sejalan dengan tren ini, Traveloka, platform perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara, mengangkat 10 perjalanan inspiratif dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia sebagai pengingat akan pentingnya beristirahat, mengisi ulang energi, dan merawat tubuh serta pikiran kita.

Rekomendasi ini merupakan bagian dari Traveloka 10.10 Travel Sale, yang berlangsung dari 1–10 Oktober 2025, dengan penawaran eksklusif dan penghematan untuk membuat perjalanan wellness lebih mudah diakses.

“Perjalanan kini tidak lagi sekadar tentang menjelajahi destinasi, tetapi juga menjadi sarana untuk merawat kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat koneksi dengan hal-hal yang bermakna. Melalui 10.10 Travel Sale, Traveloka ingin mendorong lebih banyak wisatawan untuk menjadikan wellness sebagai bagian dari pengalaman perjalanan mereka. Pada saat yang sama, kami juga berupaya memberikan nilai tambah bagi komunitas lokal dan pertumbuhan industri pariwisata. Dengan meningkatnya minat pada destinasi domestik, komitmen kami adalah memastikan pengalaman ini semakin mudah diakses, terjangkau, dan bermanfaat bagi semua pihak,” ujar VP Commercial Traveloka Baidi Li.

Menurut Kementerian Pariwisata Indonesia, sebanyak 56,41% pakar memprediksi wisata kesehatan dan wellness akan menjadi tren utama pada 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa jenis liburan ini bukan lagi sekadar pasar khusus, melainkan telah menjadi pilihan populer bagi banyak wisatawan.

Menanggapi meningkatnya minat terhadap wisata kesehatan dan wellness, Traveloka mengkurasi 10 perjalanan inspiratif yang tersedia di platform.