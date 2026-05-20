Traveloka dan Resorts World Sentosa Jalin Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Traveloka menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Resorts World Sentosa (RWS), destinasi wisata terpadu di Singapura.

Kolaborasi ini menjawab peningkatan minat wisatawan Indonesia terhadap berbagai pengalaman wisata di Singapura, sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat konektivitas pariwisata regional dengan mempermudah wisatawan dalam menemukan, merencanakan, dan mengakses akomodasi premium, destinasi kuliner ikonik, dan atraksi kelas dunia milik RWS melalui pengalaman pemesanan yang seamless di Traveloka.

Singapura masuk dalam tiga besar destinasi luar negeri paling populer bagi wisatawan Indonesia di Traveloka.

Sepanjang 2026, Universal Studios Singapore dan Singapore Oceanarium di RWS menjadi dua atraksi di Singapura yang paling banyak dicari pengguna di platform Traveloka.

Volume pencarian terhadap atraksi RWS pada Februari 2026 juga meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, mencerminkan tingginya minat wisatawan terhadap perjalanan jarak dekat berbasis pengalaman yang menggabungkan rekreasi, hiburan, dan aktivitas ramah keluarga dalam satu destinasi.

“Tidak hanya membantu wisatawan bepergian, Traveloka memahami preferensi dan kebutuhan traveler, bahkan sebelum mereka membuat keputusan,” ujar Vice President of Commercial Traveloka Baidi Li.

“Volume pencarian untuk RWS pada Februari 2026 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya minat tersebut menjadi pendorong utama terjalinnya kemitraan ini. Dengan menggabungkan kemampuan rekomendasi berbasis AI milik Traveloka dan berbagai produk kelas dunia dari RWS, kami mengonversi minat menjadi pemesanan, sekaligus menghadirkan pengalaman yang benar-benar seamless bagi keluarga Indonesia dalam merencanakan liburan berikutnya,” kata Baidi Li.

Indonesia merupakan salah satu dari tiga pasar prioritas bagi RWS. Selain Universal Studios Singapore yang masih menjadi atraksi paling populer bagi wisatawan Indonesia, data menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap pengalaman rekreasi terintegrasi yang mencakup kuliner, belanja, dan hiburan dalam satu destinasi.